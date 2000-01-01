Набор для самостоятельной сборки "Скиф 5,5"
KSSSK5.5
При заказе обязательно указать СДЭК ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Новая разработка совместно с Ютюб каналом «Скифовский». Частотный преобразователь вход 220 вольт (1 фаза и ноль) выход 3 фазы (межфазное 220 вольт) на 5,5 КВт с векторным ШИМом.
Частотник с минимальным набором лишних запчастей и максимально низкой стоимостью.
За счет полного использования современных научных продвижений в этой области, удалось сделать обвязку силовой части, вырабатывающей синусоиды, минимальной по сложности, но соответствующий самой широкой функциональности.
- двухцветный дисплей
- отображение на дисплее температуры кристалла силового модуля
- автоматическое включение вентилятора охлаждения при достижении 55 градусов
- цифровая регулировка в % скорости разгона двигателя
- цифровая регулировка скорости торможения (также в %)
- функция тормозного резистора (номинал не менее 30 Ом)
- размах регулировки частоты от 5 до 99 герц
- показатель величины тока текущей нагрузки на дисплее (для оценки потребляемой мощности)
- возможность опционального изменения частоты ШИМа, направления вращения, типа переключателя (внешнего управления)
- несколько вариантов защиты от неправильного использования
Основное достоинство нового проекта - это высокая ремонтопригодность:
- модуль процессора на разъемах (можно поменять в 5 секунд)
- пульт управления на разъемах
- увеличена конденсаторная группа до 5000 мкФ
- большой радиатор
- блок питания выполнен на отдельной плате - 4 точки пайки (с навыками пайки вы тоже сможете его легко поменять)
Вход: 1 фаза + 0 ноль 220 вольт (АС) 220V
Выход: 3 фазы 220 вольт
Диапазон регулировки частоты: от 5 Гц до 99 Гц
Шаг (дискретность): 0,1 Гц
Номинальная мощность (длительная гарантированная нагрузка): 5,5 кВт
В пересчете на амперы это:
5,5 кВт = 5000 Вт = 220 вольт*25 ампер
Максимальная (кратковременная) это:
6 кВт = 6 000 Вт = 220 вольт*27 ампер
А в испытаниях даже более - до 50 ампер
Если Вы обладаете навыками пайки, умением читать схемы, знаниями, позволяющими работать с СМД монтажом, Вы можете собрать частотный преобразователь «Скиф 5,5» своими руками.
В этом конструкторе основная часть компонентов уже припаяна на конвейерной линии - это СМД компоненты (после машинной пайки). Остальная часть в виде навесных элементов и пульта управления представлена отдельными, необходимыми для полной комплектации, элементами.
Платы разработаны по нашей индивидуальной схеме. Выполнены на стеклотекстолите 1,5 мм, с толщиной фольгированного слоя 0,35 мм. Дорожки силовой части усилены и покрыты диэлектрической маской, защищающей плату от случайных замыканий и ударов током при прикосновении. Отверстия металлизированы в местах пайки, что препятствует отслоению дорожек при перегреве в момент пайки. С помощью шелкографии нанесена маркировка элементов монтажа.
Набор идет без корпуса. В набор не входит термопаста. Радиатор просверлен, но без резьбы (нарезать резьбу нужно самостоятельно).
Мы можем гарантировать работу модуля прошитого СТМ, поскольку проверяем его отдельно на стенде, после прошивки и также проверяем силовой модуль, в связи с чем, претензии по их неисправности не принимаются (так как это свидетельствует о том, что Вы спалили модуль). (Особо обращаем внимание, что спалить модуль возможно, подав на силовой модуль + 295 с реле и конденсаторной группы, не проверив наличия на 1ноге модуля 15 вольт (напряжения запирающего ключи)).
Важно!!! Для такого конструктора требуется предварительная отладка: в наборе «Скиф 5,5» добавляется фактор машинной пайки, который можно оценить только визуально, а нюансы можно выяснить только после замеров и распайки оставшихся ДИП компонентов. Например, может иметь место (с ничтожной вероятностью) не до конца пропаянный какой-либо компонент, требующий дополнительного прикосновения паяльника, или потребоваться выравнивание компонента. Это выявляется при замерах питающих напряжений и тщательного осмотра. Поэтому данный конструктор подразумевает более высокую квалификацию сборщика, способного произвести при необходимости замеры и окончательную отладку.
Мы не можем Вам оказать какую либо помощь удаленно, поскольку это отнимает много времени, а, как правило, не имеет гарантированного результата. По этой причине мы, естественно, не можем нести ответственность за то, что у вас что-то не получится. Надеемся на ваше понимание.
Но есть и дополнительные преимущества в таком конструкторе: это вероятность что в спаянной роботом плате нет ошибок по причине «человеческий фактор» (что-то перепутал, не туда впаял и т.д.). В 99,99% случаев это не пропой, который в случае обнаружения, устраняется легким прикосновением паяльника или прогревом спец. фена (для пайки) и в 0,01% неисправность какого то компонента, но это уже редкость, поскольку СМД компоненты подлежат более тщательной отбраковке, чем компоненты ДИП (с выводами).
Если Ваша квалификация подразумевает решение вышеизложенных задач и Вы уверены в своих силах, то у Вас все получится.