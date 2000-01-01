Частотный преобразователь Восьмикрут скалярного типа. Позволяет получить из напряжения бытовой сети 220V (ФАЗА, НОЛЬ) 3 фазы с межфазным напряжением 220V. Именно для межфазных 220V в двигателях и предусмотрено подключение треугольник.

Восьмикрут предназначен для питания асинхронных электродвигателей с возможностью изменения частоты, что необходимо для изменения оборотов двигателя. Частотный преобразователь можно подключать к внешним переключателям, джойстикам, тумблерам.

Имеет табло цифровой индикации установленной частоты.

Вы можете собрать частотный преобразователь «Восьмикрут» своими руками.

Если вы владеете основами монтажа плат, умеете правильно читать схемы, разбираетесь в номинале радиодеталей, любите паять, и испытываете удовольствие от деятельности своими руками, то предлагаем вам набор конструктора частотного преобразователя «Восьмикрут» для самостоятельной сборки и пайки.

В набор входят платы, все необходимые элементы, жгуты, винты и даже прокладки.

Все микросхемы в наборе прошиты.

Платы разработаны по нашей индивидуальной схеме. Выполнены на стеклотекстолите 1,5 мм, с толщиной фольгированного слоя 0,35 мм. Дорожки силовой части усилены и покрыты диэлектрической маской, защищающей плату от случайных замыканий и ударов током при прикосновении. Отверстия металлизированы в местах пайки, что препятствует отслоению дорожек при перегреве в момент пайки. С помощью шелкографии нанесена маркировка элементов монтажа. Клеммы хорошо изолированы и опрессованы универсальным способом.

Набор идет без корпуса. В наборе не входит термопаста. Радиатор просверлен, но без резьбы (нарезать резьбу нужно самостоятельно). Выходные силовые транзисторы б/у, но проверены и отбракованы.

Важно! Соблюдайте все инструкции и приложения к набору. При пайке плат руками будьте внимательны, не перегревайте радиодетали, соблюдайте все правила монтажа. Сборка в домашних условиях подразумевает под собой определенные риски, т.к. в процессе работы неопытного мастера возможно повреждение радиодеталей. Вариант конструктора подойдет вам, если вы имеете опыт и, хотя бы базовую квалификацию в радиомеханике. Удачный результат сборки не может быть гарантирован! Мы не можем оказывать регулярные консультации по обучению и исправлению ошибок, так как в режиме онлайн это невозможно. Мы продаем изделие и не берем обязательства по онлайн-обучению радиотехнике. Товар не подлежит возврату. Если вы не имеете соответствующей квалификации, рекомендуем брать

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